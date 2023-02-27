Мэр Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

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Строительство новых медицинских учреждений в Москве в 2023 году будет продолжаться. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти планируют начать создание детско-взрослой поликлиники в Некрасовке, детской поликлиники в Зеленограде, стоматологической поликлиники в районе Перово, подстанции скорой помощи в районе Царицыно.

Также в 2023 году будут завершены несколько важных медицинских объектов, среди которых флагманские центры на территории больниц имени Буянова и Боткина, а также ГКБ №15 имени Филатова, необычный по своему оснащению лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1, детский корпус и корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке, лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, подстанция скорой помощи в Щербинке. Кроме того, завершены будут примерно 10 поликлиник в разных округах Москвы. «Все новые объекты здравоохранения оснащаются самым современным оборудованием и передовыми цифровыми решениями», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам мэра, новый флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова готов на 80%. В учреждении будет действовать приемное отделение с четкой системой распределения пациентов, диагностическое отделение, высокотехнологичный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие необходимые подобному центру службы.