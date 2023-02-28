Ликвидирован пожар на нефтебазе в Туапсе
10:32 28.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Туапсе. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной в Туапсе на Индустриальной улице, поступило в 02:15 мск. В 02:30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет», — сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что борьбу с огнём вели 32 человека и 11 единиц техники. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 28.02.2023
- Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
- 11:00 28.02.2023
- Ложная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах РФ из-за хакерской атаки
- 10:20 28.02.2023
- Создать единую валюту стран БРИКС непросто, но есть альтернативные решения — Панкин
- 10:05 28.02.2023
- Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
- 10:00 28.02.2023
- Страны НАТО сейчас выступают уже не как условный противник, а как враги РФ — Песков
- 09:32 28.02.2023
- НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
- 09:20 28.02.2023
- Краткосрочное пребывание мигрантов в РФ могут ужесточить, огранив 90 днями в год — МВД
- 09:05 28.02.2023
- Беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде
- 09:00 28.02.2023
- США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
- 20:10 27.02.2023
- Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать