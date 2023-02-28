Ликвидирован пожар на нефтебазе в Туапсе

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Туапсе. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной в Туапсе на Индустриальной улице, поступило в 02:15 мск. В 02:30 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что борьбу с огнём вели 32 человека и 11 единиц техники. Говорит Москва