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Мэр Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году

21:29 28.02.2023

Проект планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии метрополитена в Москве утвержден. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии метро начнутся уже в нынешнем году. 

Как отмечает глава города, новая ветка метро будет пролегать от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Западное. «Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тыс. человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, на проектируемых участках длиной порядка 16 км планируют построить семь станций. Это «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево».

Напомним, проект первого участка новой линии утвердили в 2021 году, он объединяет три станции - «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

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