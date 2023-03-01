Белоруссия вводит безвизовый режим для поляков на всех КПП со 2 марта
18:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с ЕС. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Учитывая высокий запрос на белорусский „безвиз“, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.
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