На Сахалине в море унесло льдину с рыбаками

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В районе села Лесное Сахалинской области в море унесло льдину с рыбаками. По предварительным данным, на месте находятся около 50 человек и несколько снегоходов.

МЧС направило для их спасения вертолёт Ми-8. К работам привлечены 14 спасателей и 11 единиц техники, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее МЧС утверждало, что речь идёт о 15 рыбаках, оторвавшихся на льдине в районе Лесного. Говорит Москва