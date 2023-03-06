На Сахалине в море унесло льдину с рыбаками
09:32 06.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В районе села Лесное Сахалинской области в море унесло льдину с рыбаками. По предварительным данным, на месте находятся около 50 человек и несколько снегоходов.
МЧС направило для их спасения вертолёт Ми-8. К работам привлечены 14 спасателей и 11 единиц техники, сообщили в региональном управлении ведомства.
Ранее МЧС утверждало, что речь идёт о 15 рыбаках, оторвавшихся на льдине в районе Лесного. Говорит Москва
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