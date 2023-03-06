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Два человека погибло в ДТП с автобусом под Псковом

16:12 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при столкновении грузовика и автобуса Великолукского мясокомбината в поселке Усвяты Псковской области, выросло до двух человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению. Ранее в результате инцидента 16 человек были признаны пострадавшими, 14 из них потребовалась медицинская помощь.

«Выросло число погибших до двух [человек], это пассажиры автобуса. Двое [из госпитализированных] в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Всего на данный момент госпитализированными остаются 7 человек», — сказал собеседник агентства.

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