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НОВОСТИ

МКС уклонилась от космического мусора, увеличив орбиту

18:40 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) совершила маневр уклонения от космического мусора 6 марта, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, если бы маневр не был произведен, около 18:00 мск станция сблизилась бы с космическим мусором. Коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», прибывшего на станцию 11 февраля.

Как уточнили в Роскосмосе, в результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км.

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