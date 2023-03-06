МКС уклонилась от космического мусора, увеличив орбиту
18:40 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная космическая станция (МКС) совершила маневр уклонения от космического мусора 6 марта, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
По его словам, если бы маневр не был произведен, около 18:00 мск станция сблизилась бы с космическим мусором. Коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», прибывшего на станцию 11 февраля.
Как уточнили в Роскосмосе, в результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км.
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