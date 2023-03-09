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Мэр Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники

11:44 09.03.2023

В Москве создадут четыре специальных центра, которые займутся обслуживанием коммунальной техники. По словам мэра Сергея Собянина, чистоту и порядок в мегаполисе ежедневно обеспечивают тысячи единиц коммунальной техники и важно, чтобы они всегда были исправны. Для того, чтобы этого добиться, будет проведен конкурс на сервисное обслуживание таких машин. «Контракт будет офсетным - победитель возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории Москвы четыре сервисных центра для коммунальной техники, техобслуживание в которых позволит увеличить срок ее эксплуатации», - сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

При этом московские власти гарантируют организаторам центров закупку услуг по сервисному обслуживанию городской техники на ближайшие 10 лет.

Ранее Москва уже заключила с представителями бизнеса шесть офсетных контрактов с общим объемом закупки 84,4 млрд руб. на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. Планируется, что еще будут заключены не менее 10 подобных контрактов на производство лекарственных препаратов и медицинской мебели, аккумуляторов для электротранспорта и другой необходимой для города продукции.

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