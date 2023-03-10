Заммэра Бочкарёв: При отделке станций БКЛ были использованы уникальные для метростроения материалы
11:57 10.03.2023
Уникальный дизайн многих станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро удалось создать в результате использования новых стройматериалов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, при отделке станций использовали около десяти видов натурального камня, а также принципиально новые материалы. «Для станции «Терехово» концерн «Крост» изготовил свыше 8 000 панелей из стеклофибробетона, - расказал Бочкарёв. - Это – новый для метростроения материал, повышающий художественную выразительность объекта, а на ''Воронцовской'' и ''Новаторской'' впервые в истории столичной подземки применен искусственный камень – кварцевый агломерат. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и прочностью, а также позволяет задействовать при отделке широкую гамму цветов».
Также метростроевцы использовали три вида саянского мрамора, полоцкий мрамор, балтийский гранит, габбро и лабрадорит, сибирский, шимановский и камбулатовский граниты.
По словам представителя генерального проектировщика и подрядчика строительства новых линий и станций метро, генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, при отделке потолков на станциях использовали панели из алюминия, нержавеющей стали и матовые панели «Террацо». А на станции «Новаторская» в качестве отделочного материала потолка впервые в метро применили стекло. При украшении кассового зала станции «Нагатинский Затон» использовали довольно редкую технику – «интарсия по камню», при которой в мраморе с помощью углублений, заполненных краской, были создали изображения рыб. А на станции «Терехово» также впервые в метро применили цифровую печать на бетоне, изобразив на пилонах станции человеческие силуэты.
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