Мэр Собянин: Новые городские проекты сделают юго-восток Москвы еще комфортнее и привлекательнее для жизни

11:47

Выполнение программы «Мой район» позволило улучшить комфортность жизни в районах Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в этих муниципалитетах живут 970 тыс. москвичей. «Почти город-миллионник, в котором еще несколько лет назад главными проблемами были экология, тяжелая транспортная ситуация и большой объем стремительно стареющего пятиэтажного жилого фонда - на их решении мы и сосредоточили свои основные усилия, - написал мэр в своем блоге. - Не забывая, конечно, и о других важных сферах повседневной жизни - благоустройстве, образовании, здравоохранении».

Мэр отметил, что модернизация Курьяновских очистных сооружений и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне позволила избавить местных жителей от неприятных запахов. В частности, на Курьяновских очистных были накрыты особыми плавающими крышками главные источники выброса сероводорода. МНПЗ смог в четыре раза сократить нагрузку на окружающую среду, чему способстовала практически полная замена основного оборудования и использование очистных сооружений сточных вод «Биосфера», обеспечивающих полное удаление загрязнений из стоков завода. Кроме того, удалось ликвидировать исторически накопленные нефтесодержащие отходы объемомо более 180 тыс. тонн.

Также удалось существенно улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке города. «Мы продлили Таганско-Краснопресненскую линию в Жулебино и Котельники, построив три станции, - отметил Собянин. - Построили новую Некрасовскую линию метро, которая, с одной стороны, сделала более удобными поездки в центр и другие районы города, а с другой - позволила разгрузить фиолето­вую ветку. С открытием Большой кольцевой линии жители юго-востока получили еще больше возможностей для комфортных поездок по городу».

Еще одним шагом, улучшающим транспортную ситуацию, будет запуск движения по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) со станциями «Плющево», «Вешняки», «Косино» и «Выхино». «Планируем построить здесь большой пассажирский терминал с общим распределительным залом, кассами железной дороги и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров», - отметил Собянин.

Также, по его словам, Кузьминки будут центром программы реновации жилищного фонда. В муниципалитете планируют расселить и снести 287 домов, в которых живут 64,2 тыс. человек. Сейчас программа активно выполняется,12 новых комфортных домов уже заселяются. Всего же, по данным Собянина, в Кузьминках, Выхино-Жулебино, Капотне, Люблине и Рязанском проспекте предстоит расселить почти 600 домов.