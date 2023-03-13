Сергей Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

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Окрестности Цветного бульвара в Москве планируют благоустроить, создав комфортное общественное пространство. По словам мэра столицы Сергея Собянина, главным образом работы по благоустройству сконцентрируют в двух местах - у Цирка Никулина и на площади перед выходом со станции метрополитена «Цветной бульвар».

«Обновим покрытие пешеходной зоны, устроим газон и установим современные лавочки», - сообщил мэр в своем блоге. Провода, которые сейчас на Цветном бульваре расположены на столбах, уберут в подземную кабельную канализацию, а также установят современные энергосберегающие уличные фонари. Особенность этого района - близкое расположение грунтовых вод, в связи с этим, чтобы избежать подтоплений тут проложат дополнительные водосточные сети.

По словам градоначальника, общественные туалеты, сейчас размещенные у выхода из станции метро, планируется перенести в более удобное место.