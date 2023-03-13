Патрушев подверг сомнению версию о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами
11:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теракт на «Северных потоках» требовал привлечения специальных подразделений, которые есть прежде всего у США и Великобритании, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника «Аргументы и факты», опубликованном в понедельник.
«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще, и способна ли она в принципе это сделать. Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии», — отметил он.
Патрушев обратил внимание, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только «с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе».
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