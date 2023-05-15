09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на «Евровидении». Президент Украины хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну.

Европейский вещательный союз, организатор конкурса, сослался на то, что просьба украинского лидера, «хотя и с похвальными намерениями», противоречит правилам мероприятия. Говорит Москва