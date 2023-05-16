Вузам РФ рекомендовано перейти на удаленку в случае двух и более заболевших корью
17:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали российским вузам переходить на удаленку от 21 дня в случае регистрации двух и более заболевших корью, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
«Следует рассмотреть возможность ввести удаленный формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания», — говорится в сообщении.
Кроме того, администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, непривитых, либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.
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