Вузам РФ рекомендовано перейти на удаленку в случае двух и более заболевших корью

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали российским вузам переходить на удаленку от 21 дня в случае регистрации двух и более заболевших корью, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

«Следует рассмотреть возможность ввести удаленный формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания», — говорится в сообщении.

Кроме того, администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, непривитых, либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.