Цена газа в Европе опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня превышает 3%.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $343,7 за 1 тыс. куб. м, или 30,7 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ превышает 64%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.