Без выполнения российской части зерновой сделки она будет прекращена после 17 июля — МИД
17:43 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация зерновой сделки будет прекращена после 17 июля, если ее российская часть не будет выполняться, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
«Вынуждены вновь напомнить, в первую очередь США, ЕС и Великобритании, на словах пекущихся о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Повторить пять системных задач, которые должны быть решены в рамках реализации меморандума Россия — ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса и разморозка активов российских компаний. Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — указали в МИД РФ.
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