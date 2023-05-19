СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях Украины
09:20 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки нескольких взрывов были слышны в Волынской и Львовской областях на западе Украины в ночь на пятницу. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель".
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Волынской и Львовской областях, как и в нескольких других регионах страны, звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях. О взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область) проинформировал мэр города Александр Вилкул.
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