Четыре БПЛА сбиты на севере Крыма
10:20 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО ночью сбили четыре беспилотных летательных аппарата на севере Крыма, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в соцсети.
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