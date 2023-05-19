Четыре БПЛА сбиты на севере Крыма

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО ночью сбили четыре беспилотных летательных аппарата на севере Крыма, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в соцсети.