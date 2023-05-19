Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине — CNN

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. Об этом в пятницу сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. Тем не менее, отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи.

Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.