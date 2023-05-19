Military Watch Magazine рассказал, как ЗРК Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
11:05 19.05.2023 Источник: Lenta.ru
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Подробности раскрыло западное издание Military Watch Magazine. Отмечается, что ни одна из них не достигла цели, а общая стоимость запуска обошлась в 96 миллионов долларов.
Издание указало, что комплексы Patriot остались вблизи Киева для защиты украинской столицы от ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку их мобильность меньше, чем у советских образцов системы С-300.
Это не позволило перенести американские ЗРК ближе к линии фронта, чтобы прикрывать войска, говорится в материале. Lenta.Ru
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