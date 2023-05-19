0
0
62
НОВОСТИ

В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор

16:12 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде. На месте работают взрывотехники, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 19.05.2023
Деятельность «Гринпис» признана нежелательной в РФ — Генпрокуратура России
0
9
16:00 19.05.2023
В 2023 году в Мариуполе планируют сдать 6 тысяч новых квартир — Хуснуллин
0
80
15:55 19.05.2023
Зеленый Марафон Сбера можно пробежать с приложением «НаСпорте»
0
88
15:32 19.05.2023
«Белые хакеры» нашли на «Госуслугах» 34 уязвимости за три месяца
0
169
15:12 19.05.2023
Переговоры по ситуации вокруг Украины сейчас «вообще не нужны», считает Медведев
0
164
15:00 19.05.2023
Глава Еврокомиссии выступила против равноправных переговоров России и Украины
0
190
14:45 19.05.2023
Клиенты Сбера теперь могут делать перевод сразу из списка контактов
0
200
14:32 19.05.2023
Зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Турции с Путиным — Эрдоган
0
214
14:12 19.05.2023
РФ сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений — Путин
0
235
14:00 19.05.2023
РФ сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии — Песков
0
270

Возврат к списку