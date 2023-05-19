В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор
16:12 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде. На месте работают взрывотехники, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа.
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