В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде. На месте работают взрывотехники, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа.