0
0
0
НОВОСТИ

КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД

12:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай надеется, что США, будучи крупнейшей экономикой в мире, не перенесут свои финансовые риски на международное сообщество. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя по просьбе ТАСС проблему американского госдолга.

«Проблема долга является внутренним делом США, но, поскольку они являются крупнейшей экономикой мира, их собственная ситуация и политические решения имеют важные побочные эффекты для мировой экономики. — заявила Мао Нин. — Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.05.2023
Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
0
57
12:00 23.05.2023
РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
0
58
11:32 23.05.2023
Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
0
142
11:20 23.05.2023
Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
0
143
11:05 23.05.2023
Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
0
165
11:00 23.05.2023
Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали
0
169
10:32 23.05.2023
В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
0
218
10:20 23.05.2023
За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
0
236
10:05 23.05.2023
Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
0
248
10:00 23.05.2023
Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
0
263

Возврат к списку