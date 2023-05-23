КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД
12:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай надеется, что США, будучи крупнейшей экономикой в мире, не перенесут свои финансовые риски на международное сообщество. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя по просьбе ТАСС проблему американского госдолга.
«Проблема долга является внутренним делом США, но, поскольку они являются крупнейшей экономикой мира, их собственная ситуация и политические решения имеют важные побочные эффекты для мировой экономики. — заявила Мао Нин. — Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир».
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