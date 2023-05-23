0
0
179
НОВОСТИ

Мадрид не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов на этих самолетах — министр

12:32 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих боевых самолетах. Об этом заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес по прибытии на встречу со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

«У Испании есть [истребители] F-18 и Eurofighter [„Еврофайтер“], у каждого [типа] боевых самолетов своя собственная динамика обучения, — уточнила глава ведомства. — Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16». «Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей», — пояснила Роблес. По ее словам, у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 23.05.2023
Число решений о взыскании с граждан долгов по кредитам выросло на 23% — Лебедев
0
50
13:20 23.05.2023
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 12% — Роспотребнадзор
0
79
13:05 23.05.2023
Поставки энергоресурсов из РФ в Китай в 2023 г. растут на 40% — Новак
0
103
13:00 23.05.2023
Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения ДРГ
0
109
12:20 23.05.2023
КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД
0
173
12:05 23.05.2023
Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
0
208
12:00 23.05.2023
РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
0
194
11:32 23.05.2023
Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
0
256
11:20 23.05.2023
Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
0
236
11:05 23.05.2023
Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
0
252

Возврат к списку