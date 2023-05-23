Мадрид не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов на этих самолетах — министр

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих боевых самолетах. Об этом заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес по прибытии на встречу со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

«У Испании есть [истребители] F-18 и Eurofighter [„Еврофайтер“], у каждого [типа] боевых самолетов своя собственная динамика обучения, — уточнила глава ведомства. — Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16». «Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей», — пояснила Роблес. По ее словам, у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.