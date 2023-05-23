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НОВОСТИ

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения ДРГ

13:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения в понедельник украинской украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Грайворонского округа региона. Об этом во вторник сообщил в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — написал он.

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