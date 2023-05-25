ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла перед 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины. Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС (в Ленинградской области — прим. ТАСС) и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС (в Тверской области — прим. ТАСС).