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Песков назвал киевский режим террористическим

16:32 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают [это] сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал Песков в четверг в интервью «Первому каналу».

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