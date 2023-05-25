Песков назвал киевский режим террористическим

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают [это] сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал Песков в четверг в интервью «Первому каналу».