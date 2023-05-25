США не собираются менять размещение своих ядерных сил – Белый дом
20:55 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ее попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. «Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии [в этой связи] и будем продолжать следить [за этим]. <…> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил — вы слышали, что мы говорили это раньше, — как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — ответила пресс-секретарь.
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