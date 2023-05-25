США не собираются менять размещение своих ядерных сил – Белый дом

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не располагает никакой информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие, не видит никаких оснований корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Ее попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. «Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии [в этой связи] и будем продолжать следить [за этим]. <…> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил — вы слышали, что мы говорили это раньше, — как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — ответила пресс-секретарь.