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Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара — Медведев

09:05 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не осознает, что при определенных условиях конфронтация между Россией и странами НАТО дойдет до нанесения превентивного ядерного удара. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заявил политик. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. «Дойдет при определенных условиях, — заверил он.

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