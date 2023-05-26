Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара — Медведев
09:05 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад не осознает, что при определенных условиях конфронтация между Россией и странами НАТО дойдет до нанесения превентивного ядерного удара. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — заявил политик. По его мнению, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. «Дойдет при определенных условиях, — заверил он.
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