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НОВОСТИ

Взрывы прозвучали в Днепре, Киеве и Киевской области — украинские СМИ

09:32 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве и Киевской области, а также повторно — в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре было слышно не менее четырех взрывов. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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