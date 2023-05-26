Взрывы прозвучали в Днепре, Киеве и Киевской области — украинские СМИ
09:32 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве и Киевской области, а также повторно — в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре было слышно не менее четырех взрывов. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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