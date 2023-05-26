Медведев считает тему «корейского сценария» тестированием готовности Украины к разделу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев тестирует общественное мнение на готовность общества к разделу страны, когда упоминает «корейский сценарий». Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла [условная] 38-я параллель», — сказал Медведев, проведя аналогию с демилитаризованной зоной между КНДР и Южной Кореей по 38-й параллели.

«Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность», — подчеркнул он.