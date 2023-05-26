Москва не собирается отказываться от участия в саммите БРИКС в ЮАР — источник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не намерена отказываться от участия в саммите БРИКС, запланированном на 22–24 августа в ЮАР. Об этом заявил ТАСС в пятницу источник.

«Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС (Международный уголовный суд — прим. ТАСС) и так далее, должны решать партнеры в ЮАР. Президент РФ [Владимир Путин] не отказывался от участия в саммите», — сказал собеседник агентства.