В Липецкой области запретили использовать БПЛА и пиротехнику
22:20 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На оперативном штабе приняли решение к существующему ограничению на полеты БПЛА в Липецкой области добавить полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Целесообразность таких мер поддержали все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство из которых — руководители правоохранительных ведомств», — написал он.
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