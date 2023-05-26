В Липецкой области запретили использовать БПЛА и пиротехнику

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Липецкой области ввели полный запрет на использование гражданами всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) любой массы и типа, а также салютов и пиротехники. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.



«На оперативном штабе приняли решение к существующему ограничению на полеты БПЛА в Липецкой области добавить полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Целесообразность таких мер поддержали все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство из которых — руководители правоохранительных ведомств», — написал он.



