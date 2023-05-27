Физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года — источник
09:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ могут продлить упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS (устройство вызова экстренных оперативных служб) автомобилей, которые ввозятся для личного пользования. Такая норма будет действовать до 1 февраля 2024 года, сообщил ТАСС источник в одном из профильных ведомств.
«Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физлицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS. Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей», — сказал он, напомнив, что с октября 2022 года ИП и юрлица обязаны ввозить автомобили, оборудованные такой кнопкой, и подключаться к системе «Эра-Глонасс».
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