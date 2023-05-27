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Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км — ДПА

10:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина попросила правительство Германии поставить ей крылатые ракеты Taurus («Таурус») дальностью действия до 500 км. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

«В последние дни от украинской стороны поступил соответствующий запрос», — отметили в ведомстве. Детали, в частности, сколько ракет попросил Киев, не приводятся.

Источники газеты «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг» сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин (14 мая — прим. ТАСС). По их данным, Киев «хотел бы их срочно получить».

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