Украина не должна добиваться возвращения Крыма — Киссинджер
11:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл», опубликованном в пятницу.
«Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства. Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины», — сказал он.
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