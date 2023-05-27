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Число приезжающих в РФ европейцев сократилось на треть

11:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число европейцев, приезжающих в Россию из недружественных стран, в минувшем году сократилось на треть. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС накануне Дня пограничника.

«В связи со свертыванием сотрудничества между Российской Федерацией и странами Евросоюза, занявшими откровенно антироссийскую позицию в российско-украинском конфликте, количество граждан европейских стран, в первую очередь Франции, Германии, Италии и Польши, посещавших Россию, снизилось на треть. При этом число поездок в нашу страну граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая значительно возросло», — сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ, отвечая на вопрос агентства.

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