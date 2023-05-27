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НОВОСТИ

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанцы похитили двух армянских военных

12:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое армянских военнослужащих были похищены азербайджанской стороной. С таким утверждением выступило в субботу Минобороны Армении.

«На межпозиционной дороге обнаружен разыскивавшийся с 19:00 (18:00 мск — прим. ТАСС) 26 мая автомобиль тылового обеспечения, который был загружен продуктами и водой, предназначавшимися для боевых опорных пунктов. Машина использовалась двумя военнослужащими ВС Армении», — сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведутся широкомасштабные работы по установлению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

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