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НОВОСТИ

Беспилотник упал в Тверской области, пострадавших нет

15:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. <…> Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы.

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