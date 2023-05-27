Беспилотник упал в Тверской области, пострадавших нет
15:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.
«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. <…> Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы.
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