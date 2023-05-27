Беспилотник упал в Тверской области, пострадавших нет

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области, пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

«27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. <…> Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, на месте работают оперативные службы.