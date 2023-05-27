НАТО не выполнила свои обязательства во время обострения в Косове — Совбез Сербии
16:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), вопреки своим обязательствам, проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания ряда муниципалитетов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Совета безопасности Сербии.
«В ходе заседания Совета национальной безопасности были согласованы все необходимые меры для укрепления обороноспособности Республики Сербия, — отмечается в документе. — Отмечено, что [силы] KFOR/НАТО не выполнили свою работу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением».
«В связи с жестоким применением силы со стороны [премьер-министра непризнанного Косова] Альбина Курти и его войск против сербского народа в Косове и Метохии Вооруженные силы Республики Сербия остаются в высшей степени боевой готовности», — отметили в Совбезе.
Ранее, в пятницу, президент Сербии Александар Вучич обратился к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове.
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