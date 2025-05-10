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НОВОСТИ

Словакия, если нужно, наложит вето на решение ЕС запретить поставки энергоресурсов из России - Фицо

09:30 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время переговоров 9 мая с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что его страна готова использовать в Евросоюзе право вето на запрет поставок российских энергоресурсов.

«Если нужно, чтобы с этим (с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из РФ — прим. ТАСС) согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов», — сказал он.

Премьер также отметил, что в случае отказа от права вето в ЕС решение по этому вопросу будет принято крупными государствами сообщества. Антироссийские санкции, по его словам, не работают и наносят ущерб самому сообществу.

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