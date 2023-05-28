На президентских выборах в Турции начался подсчет голосов
17:40 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как убедились корреспонденты ТАСС на участках в разных городах Турции, в 17:01 избирательные комиссии приступили к вскрытию урн. Голоса считают вручную.
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