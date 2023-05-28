На президентских выборах в Турции начался подсчет голосов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательные участки в Анкаре, подготовленные к проведению второго тура президентских выборов Турции, завершили свою работу ровно в 17:00 (совпадает с московским), начался подсчет голосов.

Как убедились корреспонденты ТАСС на участках в разных городах Турции, в 17:01 избирательные комиссии приступили к вскрытию урн. Голоса считают вручную.