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НОВОСТИ

На президентских выборах в Турции начался подсчет голосов

17:40 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательные участки в Анкаре, подготовленные к проведению второго тура президентских выборов Турции, завершили свою работу ровно в 17:00 (совпадает с московским), начался подсчет голосов.

Как убедились корреспонденты ТАСС на участках в разных городах Турции, в 17:01 избирательные комиссии приступили к вскрытию урн. Голоса считают вручную.

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