Эрдоган: Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет

20:52 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что одержал победу на выборах главы государства.

"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.

Он поблагодарил всех граждан Турции, отдавших голос за него. Также он сообщил, что его начали поздравлять мировые лидеры, в частности - президент Азербайджана Ильхам Алиев.