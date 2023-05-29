Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
09:00 29.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Президент России заверил, что ценит вклад турецкого лидера в укрепление отношений между странами.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента», — говорится в документе.
Путин отметил, что победа Эрдогана на выборах — результат его работы по укреплению суверенитета Турции и проведению независимой внешней политики. Президент России придаёт большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Турцией, включая АЭС «Аккую» и газовый хаб. Говорит Москва
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