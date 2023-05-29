Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Президент России заверил, что ценит вклад турецкого лидера в укрепление отношений между странами.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента», — говорится в документе.

Путин отметил, что победа Эрдогана на выборах — результат его работы по укреплению суверенитета Турции и проведению независимой внешней политики. Президент России придаёт большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Турцией, включая АЭС «Аккую» и газовый хаб. Говорит Москва