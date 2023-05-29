Президент Польши подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная комиссия по расследованию фактов якобы имевшего место «российского влияния» на принимаемые властями решения будет создана в Польше. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент республики Анджей Дуда.

По его словам, «специальная государственная комиссия призвана выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет».

Как утверждает Дуда, «российские власти многие годы разными способами пытались влиять на политику других стран». По его мнению, аналогичная комиссия должна существовать и в ЕС. Президент Польши поручил премьеру обсудить вопрос ее создания.