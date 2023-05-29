Президент Польши подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию»
13:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная комиссия по расследованию фактов якобы имевшего место «российского влияния» на принимаемые властями решения будет создана в Польше. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент республики Анджей Дуда.
По его словам, «специальная государственная комиссия призвана выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет».
Как утверждает Дуда, «российские власти многие годы разными способами пытались влиять на политику других стран». По его мнению, аналогичная комиссия должна существовать и в ЕС. Президент Польши поручил премьеру обсудить вопрос ее создания.
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