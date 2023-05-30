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НОВОСТИ

Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины — Путин

17:12 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал глава государства во время посещения центра «Зотов», отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Москву.

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