Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил об ударе российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал глава государства во время посещения центра «Зотов», отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Москву.