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НОВОСТИ

Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году — Санду

09:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия к 2030 году может стать членом Европейского союза. Такое мнение выразила в среду молдавский президент Майя Санду в интервью агентству Блумберг.

По ее словам, Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем может вступить в Евросоюз. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение <…>, это наша цель», — сказала Санду.

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