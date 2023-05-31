Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году — Санду
09:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия к 2030 году может стать членом Европейского союза. Такое мнение выразила в среду молдавский президент Майя Санду в интервью агентству Блумберг.
По ее словам, Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем может вступить в Евросоюз. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение <…>, это наша цель», — сказала Санду.
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