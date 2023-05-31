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НОВОСТИ

Дмитрий Медведев назвал Британию вечным врагом России

10:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон был и остается извечным врагом Москвы, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», — написал он в среду на своей странице в «Твиттере» (Twitter).

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