Дмитрий Медведев назвал Британию вечным врагом России

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон был и остается извечным врагом Москвы, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», — написал он в среду на своей странице в «Твиттере» (Twitter).