В кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием производства Украины
16:12 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ считает легитимными с точки зрения международного права удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он нападения на объекты в России посредством украинского оружия законными. Одновременно Хебештрайт напомнил, что, как заявлял канцлер Олаф Шольц, Берлин поставляет свое оружие Киеву для того, чтобы «защищать украинскую территорию».
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