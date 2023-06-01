Слова США о том, что они не поддерживают атаки ВСУ в РФ, «гроша ломаного не стоят» — посол
09:05 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон демонстрирует безразличие к преступлениям Киева, направляя ему новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждения США о том, что они якобы не поддерживают вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в РФ, «гроша ломаного не стоят». Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.
«Фиксируем упорство администрации в эскалации украинского кризиса. Местные власти вновь с гордостью говорят о предоставлении финпомощи и очередной партии ПВН (продукции военного назначения — прим. ТАСС) своим обезумевшим киевским марионеткам. Заодно склоняют европейских сателлитов к сковыванию технологического развития России дополнительными торговыми барьерами, — подчеркнул дипломат, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине. — И это сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того чтобы призвать режим [президента Украины Владимира] Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят».
«Новый американский „пакет помощи“ на общую сумму 300 млн долларов — хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве», — указал посол.
НОВОСТИ
- 09:00 01.06.2023
- Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекина, идут обстрелы
- 22:20 31.05.2023
- Власти США хотели бы открыть военный канал связи с Китаем
- 21:45 31.05.2023
- В Белом доме говорят, что получили от Украины гарантии неприменения по внутренней территории РФ
- 21:10 31.05.2023
- США собираются отправить на Украину «Стингеры» и боеприпасы для комплексов Patriot и HIMARS
- 20:05 31.05.2023
- Иран решил с МАГАТЭ вопрос по частицам урана на ядерном объекте в Фордо
- 18:30 31.05.2023
- Глава МИД Турции не поедет в Осло на встречу министров иностранных дел стран НАТО
- 18:26 31.05.2023
- Сбер договорился о сотрудничестве с Центром биометрических технологий
- 17:40 31.05.2023
- Украина готовится к летнему контрнаступлению — Белый дом
- 17:12 31.05.2023
- Президент Эритреи убежден, что Россия сыграет роль в создании справедливого миропорядка
- 17:00 31.05.2023
- Китай пригрозил США последствиями за присутствие американских ВС в Южно-Китайском море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать