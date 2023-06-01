Слова США о том, что они не поддерживают атаки ВСУ в РФ, «гроша ломаного не стоят» — посол

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон демонстрирует безразличие к преступлениям Киева, направляя ему новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждения США о том, что они якобы не поддерживают вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в РФ, «гроша ломаного не стоят». Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Фиксируем упорство администрации в эскалации украинского кризиса. Местные власти вновь с гордостью говорят о предоставлении финпомощи и очередной партии ПВН (продукции военного назначения — прим. ТАСС) своим обезумевшим киевским марионеткам. Заодно склоняют европейских сателлитов к сковыванию технологического развития России дополнительными торговыми барьерами, — подчеркнул дипломат, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине. — И это сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того чтобы призвать режим [президента Украины Владимира] Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят».

«Новый американский „пакет помощи“ на общую сумму 300 млн долларов — хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве», — указал посол.