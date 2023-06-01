НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине — Бербок
13:00 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Осло на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.
«Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей НАТО», — сказала Бербок. «На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции», — добавила она.
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», — подчеркнула министр.
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